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Компания Intel долгое время считавшаяся бесспорным лидером в кремниевой сфере за последнее время получает целый ряд негативных событий. Ссылаясь на слабый спрос на комплектующие и ПК Intel Goldman Sachs понизил рейтинг Intel с «Neutral» до «Sell» и снизил целевую цену акций Intel до 54 долларов с прежней привязки на уровне 65 долларов, что привело к понижению потенциала на 8,44 % относительно текущего уровня цен.

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Аналитик Goldman, Toshiya Hari, заметил в последней инвестиционной записке: «Проверка показывает замедление спроса на сборки ПК во 2 квартале 2020 года и продолжающуюся потерю доли Intel на рынке клиентских и серверных процессоров». Аналитик также указал на «динамику конкуренции» с которой Intel продолжает сталкиваться в своих бизнес-сегментах, а AMD становится основной угрозой доминированию Intel. Признавая, что Intel «дешевеет» по сравнению с оценкой своих конкурентов, Hari, заявил - Intel «единственная компания, где мы прогнозируем сокращение валовой прибыли в течение следующих несколько лет».

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Сегодняшнее понижение рейтинга следует за серьезным ударом, который Intel понесла в конце июня, когда Apple официально объявила об отказе от процессоров Intel для своей линейки Mac. Переход Apple займет около двух лет, но в конечном итоге компания перенесет все свои продукты Mac на собственные процессоры на базе ARM. Такая стратегия принесет пользу Apple, т.к. производитель iPhone сможет оптимизировать пользовательские процессоры для повышения производительности и энергоэффективности линейки Mac, чтобы извлечь максимальную выгоду.

Помимо изменений в отрасли на Intel также оказывает влияние продолжающийся многоплановый конфликт между США и Китаем, 1 июля Intel вынуждена прекратить поставку своих серверных продуктов в Inspur Group в соответствии с указаниями администрации США. Компания Inspur со штаб-квартирой в китайской провинции Shandong отвечает за предоставление своим клиентам серверов, систем искусственного интеллекта для обработки больших данных и других решений требующих высокопроизводительных кремниевых чипов. Несмотря на то, что Intel смогла возобновить нормальные деловые отношения с Inspur к 4 июля прошедшие события подчеркивают уязвимость американских технологических гигантов перед возрастающей геополитической напряженностью между двумя крупнейшими экономиками мира.

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Несмотря на вышесказанное Intel сосредоточена на своей линейке 10-нм продуктов, чтобы сохранить свою долю рынка. Семейство новых процессоров Intel Tiger Lake будет второй линейкой продуктов, которая использует 10-нм узел и предлагает существенные улучшения по сравнению с процессорами Ice Lake. Процессоры Tiger Lake будут включать совершенно новую архитектуру ядра Willow Cove для процессора заменив Sunny Cove, которые в настоящее время используются в процессорах Ice Lake.