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AMD Ryzen остаются лидерами на рынке процессоров DIY и розничных площадках по всему миру, в частности Азиатско-Тихоокеанский регион показывает долю чипов AMD на рынке DIY больше 50%. А новые данные из Японии от BCN Ranking подтверждают, что AMD Ryzen уверенно превосходят продажи чипов Intel, даже после выпуска линейки ЦП Comet Lake 10-го поколения.

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Рынок DIY для AMD и Intel показывает диаграмма, которая составлена на основании продаж в рознице по всей Японии. AMD Ryzen и в частности линейка Ryzen 3000 способствовали AMD захватить долю рынка 67,4% в прошлом месяце, тогда как чипы Intel получили всего 32,6% рынка.

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Еще в 2017 году Intel занимала долю 83,9% на том же рынке, а процессоры AMD составляли всего лишь 16,1%. Сейчас рыночная статистика не только изменилась в пользу AMD, но даже новые Intel 10-го поколения, которые запущены в продажу в прошлом месяце еще не захватили значительную долю на японском рынке. AMD Ryzen 3000 продолжают превосходить не только выгодным ценовым предложениям, но и лидерством в производительности. В прошлом месяце выходили отчеты на рынке Южной Кореи, где AMD Ryzen превысили 60% доли рынка, установили рекорд для AMD и вытеснили чипы Intel.

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Продажи процессоров AMD для ноутбуков также значительно выросли по сравнению с прошедшим кварталом и получили 10-летний максимум в Южной Корее, когда были представлены ноутбуки с процессорами Ryzen 4000 'Renoir', которые предлагают высокий уровень эффективности в высокопроизводительном пакете с большим количеством ядер. Хотя совсем недавно Intel занимала ведущее место в сегменте ноутбуков. С тех пор AMD объявила официальную статистику по долям использования CPU в каждом сегменте, которая демонстрирует большой рост по всем направлениям.

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А в связи с выпуском обновленных AMD Ryzen 3000XT, очередным снижением цен на уже существующие Ryzen 3000, а также с выпуском Ryzen 4000 'Vemeer' в конце 2020 года AMD готова превзойти существующую долю рынка с лидерством по всему миру.