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В ближайшие годы AMD планирует выпустить несколько новых семейств APU на основе новейших технологий CPU и GPU. Благодаря новым архитектурам ЦП Zen и конструкциям Vega/RDNA эти семейства APU будут использоваться как на настольных, так и на мобильных платформах. Семейство APU "Renoir" Ryzen 4000, выпущенное AMD в этом году, основано на архитектурах Zen 2 CPU и Vega GPU. Процессор полностью изготовлен по 7-нм техпроцессу и дал AMD огромное преимущество в мобильном сегменте. Ожидается, что семейство APU Ryzen 4000 "Renoir" дебютирует на настольной платформе в июне с использованием технологий, которые применяются в Ryzen 9 4900HS.

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Семейство APU "Cezanne" Ryzen 5000 будет разделено на два сегмента - высокопроизводительный Cezanne-H и маломощный Cezanne-U. Процессоры будут иметь сокет FP6/AM4, который совпадает с существующими чипами. Это платформа BGA, которая определенно поможет производителям ноутбуков, поскольку она сохраняет тот же дизайн. В то же время, пользователи настольных компьютеров могут перейти с существующих процессоров на новые, не требуя замены материнских плат.

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Фактически GPU в APU "Cezanne" станет улучшенной версией существующего Vega GPU, который также является его наиболее усовершенствованной формой на сегодняшний день. Источник сообщает, что APU "Cezanne" будут изготовлены на узле техпроцесса TSMC N7. Судя по всему, сторона ЦП снова станет основным обновлением, а сторона GPU получит аналогичные улучшения, которые видели в усовершенствованном 7-нм графическом процессоре Vega семейства Renoir APU. Источник также сообщает, что линейка AMD APU "Cezanne" Ryzen 5000 появится на рынке к 2021 году.

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Переходя к следующему поколению APU "Rembrandt" AMD начнет серьезно обновлять линейку APU. Обновление Ryzen с Zen 3 "Cezanne" до "Rembrandt" будет значительным подъёмом AMD и хотя "Rembrandt" не получает серьезного обновления со стороны процессора, он превзойдет "Cezanne" во всех других качествах. Ожидается, что линейка AMD "Rembrandt" будет производиться под брендом семейства Ryzen 6000, заменив процессоры на основе "Cezanne".

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Двумя ключевыми технологиями, которые запустят в действие на APU "Rembrandt" станут новая архитектура Zen 3 (Plus/Refresh) и RDNA 2 GPU. Сообщают, что APU "Rembrandt" изготовлены на 6-нм узле процесса TSMC, который является оптимизированной версией процесса N7. Архитектура процессора Zen 3+ обеспечит ключевые улучшения эффективности, предлагая приличное повышение производительности по сравнению с архитектурой Zen 3. Она будет похожа на архитектуру ядра Zen+, но архитектура Zen 3+ будет немного лучше, чем у Zen+.

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В конечном итоге графический процессор Vega будет заменен графическими процессорами AMD RDNA 2. Хотя в настоящее время неизвестно никаких спецификаций, можно определенно ожидать значительного улучшения графической производительности учитывая, что AMD перейдет от своего Vega GPU прямо к RDNA 2 GPU, минуя архитектуру RDNA 1 GPU. Графические процессоры RDNA 2 обеспечивают повышенную производительность на ватт и технологию трассировки лучей, что хорошо отразится на производительности APU.

APU "Rembrandt" от AMD также будут поддерживать DDR5, LPDDR5, USB 4.0 и PCIe Gen 4.0, но им потребуется совершенно новая платформа. Для настольных компьютеров "Rembrandt", скорее всего, будет доступен на платформе AM5, которая будет выпущена в конце 2021 года или в начале 2022 года. Семейство "Rembrandt" будет выпущено в 2022 году.

AMD также готовит семейство процессоров "Van Gogh" для устройств со сверхнизким энергопотреблением. Информация о линейке APU "Van Gogh" ограничена, но заявлено, что эти APU станут ответом AMD на сверхнизковольтные процессоры Intel серии Y. Ожидается, что APU "Van Gogh" будут иметь ядра CPU Zen 2 и GPU RDNA 2 с TDP до 9 Вт.