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Официальные спецификации 34 бюджетных плат с чипсетом AMD B550 для текущих и будущих процессоров Ryzen

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AMD и ее партнеры представили первые материнские платы на чипсете B550, которые делают платформу для процессоров Ryzen еще более доступной. Материнские платы на чипсете AMD B550 предлагают функции, аналогичные чипсету X570, но по более доступной цене с поддержкой текущих и будущих процессоров AMD Ryzen.

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По сравнению с предложениями B450 материнские платы на чипсете AMD B550 будут поддерживать интерфейс PCIe Gen 4.0 (CPU Lanes), ускоренный ввод/вывод в виде портов USB 3.2 Gen 2/Gen 1 и самое важное - надежную поддержку процессоров AMD следующего поколения Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 3 под кодовым названием «Vermeer». Первоначально он был запланирован для анонса на Computex в этом году, но планы изменились из-за пандемии COVID-19. Сегодня представлены только материнские платы с AMD B550 от производителей ASUS, ASRock, MSI, Gigabyte и Biostar. Фактический запуск запланирован на 16 июня. В дополнение к материнским платам B550 AMD также представит материнские платы начального уровня на чипсете A520 в августе 2020 года.

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ASRock предлагает очень большую линейку с 12 материнскими платами для чипсета B550, включая B550 Taichi в качестве флагманской модели с 16-фазной VRM-конструкцией и поддержкой частоты памяти до 4733 МГц, что делает этот вариант очень привлекательным для обычных пользователей, которые хотят использовать существующее или следующее поколение CPU Ryzen. Полные характеристики линейки материнских плат ASRock с чипсетом AMD B550 представлены по ссылке.

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ASUS предлагает восемь плат с чипсетом AMD B550, в которых ROG STRIX B550-E Gaming является топовой моделью. Спецификации плат ASUS B550 представлены по ссылке.

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Линейка плат Gigabyte состоит из четырех плат B550, три из которых представлены под маркой AORUS, а одна - под маркой Gigabyte. Что касается возможностей VRM моделей AORUS, они имеют ряд впечатляющих вариантов благодаря платам AORUS Master B550, который предлагает 14+2 фазы Infineon Digital PWM 70A, AORUS PRO B550 предлагает 12+2 фазы Intersil Digital PWM с каскадами DrMOS 50A, AORUS PRO B550I AX предлагает 6+2 фазы Intersil Digital PWM с каскадами Dr.MOS 90А и Vision D B550, которая оснащена 12+2-фазной конструкцией Intersil 50A PWM. Характеристики модельного ряда плат Gigabyte B550 представлены здесь.

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MSI также анонсировала в общей сложности восемь новых материнских плат на чипсете B550, каждый из которых предлагает свой уникальный набор функций и технологий по цене менее 200 долларов. Сначала MSI запустит пять вариантов - MPG B550 Gaming Carbon WiFi, MAG B550 Tomahawk, MAG B550M Mortar, MAG B550M Mortar WiFi и B550-A PRO. Спецификации материнских плат B550 от MSI представлены по ссылке.

И наконец, модельный ряд материнских плат Biostar B550 для текущих и будущих процессоров AMD Ryzen включает в себя две модели серии Racing - B550GTA и B550GTQ. Модель GTA представлена  в форм-факторе ATX, а модель GTQ - в форм-факторе mATX. Обе материнские платы имеют схожий дизайн и солидный массив VRM для полной поддержки процессоров AMD Ryzen для настольных ПК. Как уже упоминалось, материнские платы появятся в продаже с 16 июня, цены будут объявлены позже.

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jsth
16:07
Biostar сделала PCI - то, что нужно. Остается вопрос розничной цены.
Официальные спецификации 34 бюджетных плат с чипсетом AMD B550 для текущих и будущих процессоров Ryzen
Adam Smith
16:01
в том что обосрались от страха конечно не признаются, скажут так было задумано)
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Resso
15:58
Пусть на b350 и x370 пиляn биоc, как было обещано, что будет поддержка до 2020 включительно. Если Лизка решила заработать и думает, что ради одного 4000 поколения кто-то будет покупать эти новые платы...
Официальные спецификации 34 бюджетных плат с чипсетом AMD B550 для текущих и будущих процессоров Ryzen
Алексей Тынянов
15:56
Это начало продаж, выйдут новые матери, думаю практически наверняка 550 будут стоить почти как 450. А и у тех и других есть и будут разные по цене.
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smaximaa
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а как же: "всем брать 10900к!"?)
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Справятся ещё как, просто 3850X должен получиться доступнее. Хотя цены на 3900Х уже итак ниже $400 опускаются.
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