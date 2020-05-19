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Получив резкую критику от поклонников и обычных пользователей AMD отменила свое решение не поддерживать совместимость процессоров на базе Zen 3 с существующими материнскими платами B450 и X470. AMD включит поддержку Zen 3 через дополнительный код AGESA, который она будет предоставлять поставщикам материнских плат, однако объявила несколько предостережений:

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"Мы разработаем и дадим нашим партнерам по материнской плате код для поддержки процессоров на базе «Zen 3» в некоторых бета-версиях BIOS для материнских плат AMD B450 и X470.

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Эти дополнительные обновления BIOS отключат поддержку многих существующих моделей процессоров AMD Ryzen для настольных ПК, чтобы освободить необходимое пространство в ПЗУ.

Выбранные бета-версии BIOS обеспечат одностороннюю модернизацию процессоров AMD Ryzen с «Zen 3», которая появится в конце этого года. Перепрошивка на более старую версию BIOS не будет поддерживаться.

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Чтобы уменьшить вероятность путаницы, мы намерены предлагать загрузку BIOS только проверенным пользователям материнских плат серии 400, которые приобрели новый процессор для настольных ПК с «Zen 3» внутри. Это поможет нам обеспечить наличие у клиента загрузочного процессора после прошивки BIOS, сводя к минимуму риск того, что пользователь может попасть в ситуацию без загрузки.

Сроки и доступность обновлений BIOS могут отличаться и могут не совпадать с доступностью первых процессоров на базе «Zen 3».

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Это последний путь, который AMD может включить в материнские платы серии 400 для добавления новой поддержки ЦП. Для выпусков CPU, выходящих за рамки Zen 3, потребуется более новая материнская плата.

AMD продолжает рекомендовать клиентам выбирать материнские платы AMD серии 500 для лучшей производительности и функциональности с нашими новыми процессорами."

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Новые версии BIOS обеспечат полную функциональность процессоров Zen 3, но не получат доступ к интерфейсу PCIe 4.0 на материнских платах B450 и X470 (они не поддерживают интерфейс). Компания предоставит начальную поддержку базовым загрузочным кодом AGESA на котором производители материнских плат строят BIOS, чтобы включить поддержку процессоров Zen 3. Обновления AMD AGESA могут значительно повысить производительность после запуска, поэтому частота обновлений будет иметь ключевое значение для получения лучшей производительности процессоров Zen 3.

Из-за большого количества процессоров, поддерживаемых сокетом AM4, AMD постоянно боролась с ограничениями емкости SPI ROM. Производители материнских плат также отключили причудливые графические интерфейсы BIOS на некоторых материнских платах, перейдя к простым текстовым меню, чтобы увеличить число поддерживаемых чипов. Однако ограничения емкости ПЗУ являются неизменной проблемой, которая может быть решена только путем использования более новых чипсетов. Таким образом, специальная версия BIOS с поддержкой Zen 3 исключает поддержку процессоров Zen предыдущего поколения.

AMD сообщает, что обновления BIOS работают только в одну сторону - можно перенастроить материнскую плату на новую прошивку, но нельзя вернуться к предыдущим версиям BIOS, которые поддерживают процессоры до Zen 3. Обновления AMD также означают завершение выпуска линейки материнских плат серии 400 и не будет поддерживать будущие процессоры на этой платформе.