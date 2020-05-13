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Самые мощные игровые ноутбуки Dell G5 15 SE с AMD Ryzen 4000 до 4,4 ГГц и дисплеем до 144 Гц будут выпущены 21 мая

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Dell наконец-то выпустила ноутбуки G5 15 SE с новейшими процессорами AMD Ryzen 4000 серии и графическими процессорами Radeon RX, что делает их первыми полноценными игровыми ноутбуками от Dell с процессорами AMD. Dell G5 15 SE (Special Edition) был анонсирован еще во время CES 2020 и использует новейшие аппаратные компоненты AMD с 15,6-дюймовым дисплеем.

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Ноутбуки G5 15 SE поставляются в стильной серебристой цветовой гамме с радужными вставками спереди, что выглядит великолепно. Ноутбуки имеют 15,6-дюймовый экран и поставляются с полноразмерной клавиатурой с подсветкой. Большой трекпад расположен в нижней части и немного смещен влево. Следует ожидать надежного охлаждения с двумя большими выхлопными отверстиями сзади.

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Спецификации Dell G5 15 SE имеет три варианта процессора AMD Ryzen 4000 "Renoir":

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Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4600H (6 ядер, 12 потоков - 3,0 ГГц / 4,0 ГГц)

Мобильный процессор AMD Ryzen 7 4800H (8 ядер, 16 потоков - 2,9 ГГц / 4,2 ГГц)

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Мобильный процессор AMD Ryzen 9 4900H (8 ядер, 16 потоков - 3,3 ГГц / 4,4 ГГц)

Все три упомянутых варианта процессора имеют TDP 45 Вт.

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В качестве GPU используется дискретное решение AMD Radeon RX 5600M, который имеет графический процессор Navi 10 с 2304 потоковыми процессорами, 6 ГБ памяти GDDR6 и работает со скоростью 12 Гбит/с по 192-битной шине, обеспечивая совокупную пропускную способность 288 ГБ/с. Dell не указала тактовые частоты графического процессора, но он должен работать на частотах 1200–1300 МГц. Варианты дисплея включают панель с разрешением Full HD 1920 x 1080p со светодиодной подсветкой и частотой обновления 60 Гц или 144 Гц.

Другие основные технические характеристики включают емкость памяти до 32 ГБ (DDR4-3200), либо один SSD-накопитель M.2 емкостью 1 ТБ, либо вариант с двумя SSD-накопителями M.2 емкостью 512 ГБ. В ноутбуках также установлены два варианта аккумулятора: один вариант с 3-элементной батареей 51 Вт/ч, другой вариант с 4-элементной батареей емкостью 68 Вт/ч и питанием от адаптера переменного тока на 240 Вт. Базовая конфигурация ноутбука Dell G5 15 SE будет весить 2,5 кг.

Для подключений используются ряд опций - 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB-C с режимом DisplayPort Alt, 1 HDMI 2.0, 1 miniDP, порт RJ45 LAN, слот для карты SD и разъем для наушников/микрофона. Звук работает на программном обеспечении для геймеров Nahimic 3D, которое призвано обеспечить лучшее качества звука, музыки и голоса, создать 3D эффект полного погружения в играх и фильмах. В комплект также входит встроенная веб-камера HD (720p). Ноутбуки Dell G5 15 SE будут доступны в продаже с 21 мая, цены пока не уточняются, но ожидается, что базовая конфигурация будет стоить менее 1000 долларов.

Полные характеристики ноутбуков Dell G5 15 SE 5005:


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