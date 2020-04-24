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7-нм процессор "Renoir" от AMD вдохнул жизнь в рынок процессоров для ноутбуков, предложив производительные 8-ядерные/16-потоковые процессоры в сегментах занятых Intel с 4-ядерными/8-потоковыми чипами и превзошел Intel в области производительности iGPU. 7 нм процессоры принесли повышение производительности на ватт, что означает серьезную конкуренцию Intel во всех форм-факторах ноутбуков от 15 Вт до 45 Вт. По словам сетевого информатора _rogame, у AMD есть преемник "Renoir" на рынке мобильных процессоров под кодовым названием "Cézanne", по имени французского художника постимпрессиониста Paul Cézanne.

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Выпуск процессора "Cézanne" станет жизненно важным для закрепления позиции AMD в сегментах мобильных компьютеров премиум-класса, поскольку Intel в ближайшее время готовится к выпуску своего 10 нм+ процессора "Tiger Lake" с усовершенствованными ядрами CPU Willow Cove и интегрированной графикой на основе Xe. Хотя число ядер процессора "Cézanne" неизвестно, он будет иметь ядра основанные на новейшей микроархитектуре "Zen 3". Интегрированные графические процессоры нового поколения получат самое большое повышение производительности за предыдущие 3 поколения iGPU, основанные на передовой графической архитектуре RDNA2, которая отвечает требованиям DirectX 12 Ultimate.

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AMD использует усовершенствованный узел техпроцесса 7 нм производителя TSMC - N7P или N7+ для процессоров "Zen 3" и RDNA2, поэтому скорее всего, что "Cézanne" будет основан на том же узле, что и "Vermeer". AMD создаст линейку продуктов мощностью 15 и 45 Вт на основе нового поколения "Cézanne", чтобы эффективно противостоять Intel с "Tiger Lake" в обоих сегментах. О дате выпуска процессоров "Cézanne" пока ничего не известно.