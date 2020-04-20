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MSI объявила, что последние игровые ноутбуки с процессором AMD Ryzen 4-го поколения уже доступны для предварительного заказа. Ноутбуки MSI Bravo 15 и Bravo 17 являются преемниками компании прошлогодней серии Alpha и будут одними из лучших игровых ноутбуков для экономных пользователей. В этих моделях мобильный процессор AMD Ryzen объединен с дискретной видеокартой AMD Radeon, которые поддерживают разрешение 1080p и скорость обновления до 120 кадров в секунду.

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MSI Bravo 15

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Впервые MSI Bravo 15 был представлен в январе на выставке CES. По сравнению с моделью MSI Alpha 15 в нем модернизирован процессор до версии AMD Ryzen 7 4800H, а также обновлен дизайн и добавлен экран "IPS-уровня" с разрешением FHD, частотой обновления 120 Гц и технологией FreeSync. Новый дизайн выглядит довольно схожим, включая клавиатуру с подсветкой и лицевую панель с тонкой рамкой вокруг дисплея.





MSI Bravo 17 реклама





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Bravo 15 оснащен графическим процессором AMD Radeon RX 5500M и SSD 512 ГБ NVMe, а также выпускается в двух моделях: одна предлагает оперативную память DDR4 объемом 16 ГБ, а другая - более скромную 8 ГБ. Модель Bravo 17 снабжен большим 17,3-дюймовым дисплеем с жестким диском емкостью 1 ТБ 7200 об/мин и твердотельным накопителем SSD NVMe емкостью 512 ГБ, который дает ему дополнительное преимущество по сравнению с меньшим братом.

Стоимость игрового ноутбука MSI Bravo 15 начинается всего с $930, а Bravo 17 начинается с цены $1100, оба доступны для предварительного заказа в Newegg. MSI надеется, что эти два компьютера станут "лучшими игровыми ноутбуками среднего класса в отрасли".