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До сих пор компания AMD официально объявляла процессор Ryzen 7 4800U как самый быстрый мобильный 15-ваттный чип "Renoir". Флагманский процессор AMD Ryzen 9 4900U "Renoir" будет иметь более быстрые характеристики, чем у Ryzen 7 4800U, более высокие тактовые частоты из двух предложений и будет встроен в более мощные ноутбуки при мощности TDP всего 15 Вт. Процессор 9 4900U был обнаружен в различных онлайн-базах данных TUM_APISAK таких, как 3DMark и UserBenchmark.

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В соответствии со спецификациями Ryzen 9 4900U имеет 8 ядер/16 потоков Zen 2 и 20 МБ кэш-памяти. Базовая частота ядра 4900U составляет 1,8 ГГц, что совпадает с тактовой частотой Ryzen 7 4800U, но имеет повышенную тактовую частоту разгона. Ожидается, что Ryzen 9 4900U сможет увеличить частоту разгона до 4,3 ГГц, а графический чип Vega 8 на этом процессоре также получит увеличенную тактовую частоту до 1800 МГц, по сравнению с 1750 МГц на Ryzen 7 4800U.

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Выпустив высокопроизводительные процессоры "Renoir" Ryzen 4000 AMD установила высокую планку для сегмента ноутбуков сильно ударив по конкурентам в каждом ценовом сегменте, а также в общей эффективности. Теперь OEM-производители и производители ноутбуков с большим энтузиазмом относятся к процессорам серии U, которые обеспечат еще более высокий уровень эффективности при сохранении производительности в ноутбуках мощностью 15 Вт и близки к настольным ПК.

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В тесте Cinebench R15 также упоминаются многопоточные результаты для AMD Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 4600U. Ryzen 7 4800U набирает около 1550 баллов, а Ryzen 5 4600U - около 1300 баллов. Для сравнения, Intel Core i5-9600K набирает около 1200–1300 баллов, а Core i7-9700K - около 1500–1600 баллов и оба они являются настольными вариантами с TDP 95 Вт, в то время как упомянутые компоненты AMD представляют собой 15-ваттные процессоры для ноутбуков. Также, TechEpiphany смоделировал производительность Ryzen 7 4700U с использованием Ryzen 7 4800HS (TDP 20 Вт) в Battlefield V со скоростью 1080p, которая обеспечивает около 60 FPS среднего FPS с использованием интегрированного графического процессора Vega 7. Для наглядности можете посмотреть видео ниже:

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AMD определенно заменяет рынок ноутбуков с процессорами Intel выпуском процессоров Ryzen 4000. На рынке представлено несколько моделей ноутбуков с процессорами AMD H-серии Ryzen 4000 имеющих TDP 35-45 Вт и с выпуском Ryzen 4000 U-серии AMD займет еще больше место в сегменте ноутбуков мейнстрима.