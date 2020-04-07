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На прошлой неделе Lenovo представила игровые ноутбуки Legion 7i и 5i с процессором Intel Comet Lake-H. Несмотря на то, что Lenovo молчала по вопросу моделей ноутбуков с AMD Ryzen 4000 сайт Amazon Canada показывает, что компания будет использовать и новые чипы AMD для будущих ноутбуков. В качестве игрового ноутбука серии Lenovo Legion предлагается новая модель Legion 5 Y550-15ARH, которая выглядит идентично недавно анонсированному Legion 5i, а его размеры составляют 35,9 х 26 х 2,5 см с весом 2,5 кг.

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Ноутбук Legion 5 Y550 скорее всего оснащен процессором AMD Ryzen 7 4800H, который имеет восемь ядер, 16 потоков и 8 МБ кэш-памяти третьего уровня. Чип с TDP мощностью 45 Вт работает с тактовой частотой 2,9 ГГц и разгоняется до частоты 4,2 ГГц. На этом ноутбуке Lenovo объединяет Ryzen 7 с 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и дискретной видеокартой Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Твердотельный накопитель ноутбука Y550 SSD NVMe PCIe M.2 емкостью 512 ГБ должен обеспечить быстрое взаимодействие системы.

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Legion 5 Y550 имеет 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1080p. Раньше на странице Amazon, которая больше не доступна, отображалась панель с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 3 мс. Другие атрибуты дисплея включают поддержку стандарта DisplayHDR 400, 100% охват цветового пространства sRGB, максимальную яркость 300 нит и поддержку Dolby Vision. За графические функции на Legion 5 Y550 отвечает видеокарта Nvidia GTX 1650 Ti, которая оснащена 1024 ядрами CUDA с базовой частотой 1350 МГц и увеличенной частотой 1485 МГц, а также имеет 4 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 12 Гбит/с.

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Ожидается, что на Legion 5 Y550 установлено охлаждение Lenovo Coldfront 2.0, однако пока неизвестно будет ли это конструкция паровой камеры с четырьмя охлаждающими вентиляторами, которая была на предыдущих ноутбуках Legion. Ноутбук поставляется с беспроводной связью Wi-Fi 802.11ax, четырьмя портами USB, одним портом HDMI, одним портом Ethernet и портом Thunderbolt 3. Цена на игровой ноутбук Lenovo Legion 5 Y550 на Amazon Канада указана в размере 1410 канадских долларов, которая конвертируется примерно в $1000.