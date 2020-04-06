Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi официально выпускает в продажу RedmiBook 14 Ryzen Edition в Китае. Впервые модели были анонсированы в октябре 2019 года и рекламировались как мощные ноутбуки по разумным ценам. Теперь они доступны для предварительного заказа на Jingdong, а их продажи начнутся 9 апреля.

реклама





реклама

Первоначально RedmiBook 14 был выпущен с процессорами Intel Core. Модели с процессорами AMD Ryzen сохранили 14-дюймовый дисплей с соотношением экрана к корпусу 81,2%. Новые ноутбуки также поставляются с поддержкой технологии сжатия звука Dolby DTS.

реклама

RedmiBook 14 Ryzen Edition выпускается в двух вариантах процессора: модель с процессором AMD Ryzen 5 3500U и с процессором Ryzen 7 3700U. Обе версии поставляются с 8 ГБ / 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

реклама

Xiaomi также сообщила, что будет поддерживать новую функцию на устройствах - передача файлов между брендами Xiaomi, Oppo и Vivo. Данная функция была ранее запущена в этом году в сотрудничестве с вышеназванными компаниями и может передавать файлы между ноутбуками и смартфонами, более 1000 изображений и видео высокой четкости, без ограничения размера файла почти мгновенно.

реклама

Что касается цен, версия RedmiBook 14 с процессором AMD Ryzen 5 и наличием 8 ГБ + 512 ГБ памяти получила цену всего около $465. Топовая версия с AMD Ryzen 7 и 16 ГБ + 512 ГБ памяти стоит около $565.