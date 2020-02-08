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AMD установил лидерство в группе процессоров HEDT с новым Ryzen Threadripper 3990X. Профессиональный оверклокер TSAIK разогнал все 64 ядра и 128 потока AMD Ryzen Threadripper 3990X до частоты 5548,71 МГц с использованием жидкого азота.

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TSAIK установил 3990X на системную плату MSI Creator TRX40 с оперативной памятью DDR4, с частотой 1866 МГц и таймингами 13-13-13-31 CL. Оверклокерам Allen "Splave" Golibersuch и SafeDisk также удалось побить пару рекордов с Threadripper 3990X.

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Splave в настоящее время имеет рекорды на GPUPI, в многоядерном режиме на Geekbench 3 и Cinebench R20 с разогнанным чипом до 5475,43 МГц, 5 375 МГц и 5 305,88 МГц соответственно. Для разгона оверклокер Splave использовал плату ASRock TRX40 Taichi. SafeDisk получил самые высокие частоты на wPrime 1024m и Cinebench R15, его Threadripper 3990X работал на частоте 5125 МГц для первого теста и 5225 МГц для последнего.

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Threadripper 3990X получил 288 МБ кэш-памяти, 128 линий PCIe 4.0 и TDP 280 Вт, частоту 2,9 ГГц с возможностью разгона до 4,3 ГГц. Процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X сейчас доступен на Newegg по цене $4000. Чип также может быть установлен на системные платы с чипсетом TRX40 по более низким ценам.