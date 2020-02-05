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В прошлом месяце на выставке CES Sony представила линейку телевизоров 2020 года. Сейчас Sony объявила цены на некоторые из этих моделей, в частности на серии X800H и X950H. Эти телевизоры представляют собой модели 4K Ultra HD HDR с поддержкой Android TV на базе процессора Sony X1.

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Стали известны цены на все телевизоры Sony серии X800H. Эти LED-телевизоры работают на базе HDR-процессора Sony X1 4K, используют дисплей Triluminos компании и смогут подключаться к Google Assistant. Цены на телевизоры серии X800H:

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• 85-дюймовый (диагональ 84,6”) - $2 699,99;

• 75-дюймовый (диагональ 74,5”) - $1 799,99;

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• 65-дюймовый (диагональ 64,5”) - $1 199,99;

• 55-дюймовый (диагональ 54,6”) - $999,99;

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• 49-дюймовый (диагональ 48,5”) - $749,99;

• 43-дюймовый (диагональ 42,5”) - $699,99.

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В телевизорах серии X950H используется графический процессор Sony X1 Ultimate и тот же дисплей Triluminos. Ознакомьтесь с ценами на телевизоры Sony серии X950H:

• 85-дюймовый (диагональ 84,6”) - $4 999,99;

• 49-дюймовый (диагональ 48,5”) - $1 199,99.

Цены на оставшиеся модели X950H будут объявлены позднее.

Сегодня Sony открывает предварительные заказы на эти телевизоры в интернет-магазине Amazon и у авторизованных розничных продавцов по всей территории США, пока доступно всего несколько моделей. Для предварительного заказа серия X800H доступна только в 43-дюймовой и 49-дюймовой диагоналях с датой поставки с 10 февраля. Серия X950H представлена только 49-дюймовым телевизором и доступен для предварительного заказа с датой поставки с 17 февраля.