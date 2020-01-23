Недорогой SSD SN550 M.2 500 ГБ PCIe-3.0 от Western Digital упал до рекордно низкой цены $65
Впервые предлагается SSD Blue SN550 PCIe-3.0 M.2 NVMe 500 ГБ с интерфейсом PCI Express 3.0 x4 от компании Western Digital по цене всего 65 долларов. SSD SN550 демонстрирует высокую последовательную производительность со скоростью чтения и записи 2400 МБайт/с и 1750 МБайт/с соответственно. Скорость случайных операций IOPS SSD составляет 300 000 операций чтения в секунду и 240 000 операций записи в секунду.
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SSD имеет форм-фактор M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и подходит для материнской платы ноутбука. Blue SN550 также поставляется с программным обеспечением Western Digital SSD Dashboard для мониторинга производительности и работоспособности изделия.
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Несмотря на то, что SSD Blue SN550 начального уровня он имеет рейтинг выносливости 300 TBW и ограниченную пятилетнюю гарантию, которые часто присутствуют только в более дорогих предложениях. SSD Blue SN550 за $65 на Amazon является его самой низкой ценой и на 28% ниже обычной розничной цены.
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