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Недорогой SSD SN550 M.2 500 ГБ PCIe-3.0 от Western Digital упал до рекордно низкой цены $65

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Впервые предлагается SSD Blue SN550 PCIe-3.0 M.2 NVMe 500 ГБ с интерфейсом PCI Express 3.0 x4 от компании Western Digital по цене всего 65 долларов. SSD SN550 демонстрирует высокую последовательную производительность со скоростью чтения и записи 2400 МБайт/с и 1750 МБайт/с соответственно. Скорость случайных операций IOPS SSD составляет 300 000 операций чтения в секунду и 240 000 операций записи в секунду.

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SSD имеет форм-фактор M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и подходит для материнской платы ноутбука. Blue SN550 также поставляется с программным обеспечением Western Digital SSD Dashboard для мониторинга производительности и работоспособности изделия.

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Несмотря на то, что SSD Blue SN550 начального уровня он имеет рейтинг выносливости 300 TBW и ограниченную пятилетнюю гарантию, которые часто присутствуют только в более дорогих предложениях. SSD Blue SN550 за $65 на Amazon является его самой низкой ценой и на 28% ниже обычной розничной цены.

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Waramagedon
12:21
Зачем им бесполезные танкисты? Там нужны люди с образованием и несколькими языками перфектно.
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msartyom97
12:20
да, сильно 864р (на XOne) это лишь 66% от 1080р (на ps4)
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Waramagedon
12:19
А тебе то какая разница? Больше продаж, значит больше развитие их продуктов.
AMD расширяет штат маркетологов, открыты вакансии на направлении Ryzen
msartyom97
12:18
864p на XOne
Автор God of War прокомментировал ситуацию, произошедшую с Cyberpunk 2077
Cyborg39rus
12:18
ИМХО только слепой купит эту дрянь
Недорогой SSD SN550 M.2 500 ГБ PCIe-3.0 от Western Digital упал до рекордно низкой цены $65
Waramagedon
12:16
Ждем возмущенных любителей телеграма, дурова и США ))) как такое посмел тоталитарный Израель ))) он нам не царь )))
Прибор для разблокировки любого смартфона на iOS и Android показали на деле
Alexcess
12:16
Как же часто я слышу от владельцев пеньков и i3 на 1151 слова типа "Нахера я его купил, лучше бы райзен r5 взял".
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Adam Smith
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ты ниче не попутал? вообще-то, амудэшник, это твое привычное занятие со времен фх))))))
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Worf
12:14
ну да ну да, ты мне ещё про решётку декоративную залей. ты хоть понятие слова знаешь или тебе ссылку кинуть для разъяснение....? решетка там не декоративная а с перфорацией (которую ты жЫвотное заклеи...
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