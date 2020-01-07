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Micron объявила о том, что она отбирает образцы новой оперативной памяти DDR5 RDIMM с технологией 1znm для партнеров. Эти модули ECC RDIMM предназначены для серверных рабочих нагрузок и обеспечивают повышение производительности более чем на 85% и более низкое энергопотребление по сравнению с аналогами DDR4. Новые модули закладывают основу для новых конструкций серверов и ускорят работу процессоров.

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Micron не указала когда модули DDR5 поступят для настольных ПК. Известно, что Intel начнет поддерживать стандарт DDR5 с процессорами Sapphire Rapids для центров обработки данных в 2021 году и китайский производитель микросхем Zhaoxin планирует выпустить процессоры с поддержкой DDR5 в 2021 году.

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DDR5 предлагает целый ряд новых технологий, включая более высокую пиковую плотность (в четыре раза до 64 ГБ), улучшенную степень обновления и удвоенную длину передаваемых пакетов.

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Также увеличатся пиковые значения скорости памяти с 3200 МТ/с у DDR4 до 6400 МТ/с у DDR5 и снизится напряжение необходимое для работы памяти, что обеспечит гораздо лучшие показатели энергоэффективности, чем у его предшественника. Очевидно, что все эти новые технологии будут иметь более высокую цену, но Micron не предоставила никакой информации о ценах.