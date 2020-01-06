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На CES 2020 NVIDIA продолжает расширять линейку мониторов G-SYNC с выпуском Mini-LED мониторов высокой четкости с 1152 зонами технологии G-Sync Ultimate HDR и OLED-мониторов LG G-Sync формата Big Format Gaming Displays (BFGD) с диагональю до 88 дюймов. В дополнение к игровым G-SYNC Esports, линейка NVIDIA расширяется новыми продуктами от LG, ASUS и ACER. На CES компания LG объявит о 12 новых моделях OLED 2020 BFGD, совместимых с NVIDIA G-SYNC и диагоналями от 48 до 88 дюймов.

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Дисплеи BFGD от LG имеют реальные черные тона, лучший режим HDR и очень высокую чувствительность, которая эквивалентна настольным мониторам с G-SYNC. Для OLED-мониторов LG потребуются минимум видеокарты с графическим процессором Turing и портом HDMI для передачи качественного изображения.

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NVIDIA фокусируется не только на мониторах Esports, но и нацелена на игровую аудиторию с их последним обновлением G-SYNC. Линейка G-SYNC Ultimate HDR оснащена локальным затемнением с подсветкой 1152 зон. Сейчас анонсируются два монитора с NVIDIA G-SYNC Ultimate HDR от партнеров Acer и ASUS, оснащенные новейшей технологией Mini-LED с прямой подсветкой и яркостью 1400 нит, которые значительно повышают контрастность отображая более темные черные тона и более яркие цвета.

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HDR-мониторы G-SYNC Ultimate - ACER Predator X32 и ASUS ROG Swift PG32UQX имеют 32-дюймовую панель с разрешением 4K, частотой обновления экрана 144 Гц, полной яркостью 1400 нит и цветовым охватом DCI-P3 с технологией квантовых точек. Обе панели также поддерживают режим DisplayHDR 1400.

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Монитор ACER Predator X32 оснащен тремя портами HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4 и четырьмя портами USB 3.0. Монитор ASUS ROG Swift PG32UQX имеет один DisplayPort 1.4 и три порта HDMI 2.0. Ожидается, что обе модели будут выпущены в конце этого года и цены пока разглашаются.