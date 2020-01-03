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LG анонсирует новый 65-дюймовый гибкий раскручиваемый телевизор OLED 4K UHD для показа на CES 2020 и продвигает концепцию телевидения, которое можно использовать при необходимости.

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В декабре 2019 года LG выиграла президентскую премию на конкурсе "Korea Technology Awards" за свой 65-дюймовый раскладной OLED. Как писала компания, первый в мире 65-дюймовый раскладной OLED, который был разработан и коммерциализирован. В 2020 году LG имеет очень похожий 65-дюймовый раскручиваемый OLED, на этот раз выдвигающийся вниз сверху, а не вверх из основания. Также на CES LG покажет 12,8-дюймовую раскладную OLED-панель разработанную специально для применения в автомобилях, которую можно использовать в различных местах автомобиля и где высоко ценится свободное пространство.

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На этой неделе уже была представлена новая прозрачная OLED-панель LG с диагональю 55 дюймов для потенциального использования в магазинах, музеях и галереях. Эта система является частью более технологичной системы "LG in-TOUCH" с сенсорным управлением кончиками пальцев и сенсорным пером. Кроме этого, LG показала 86-дюймовый ЖК-дисплей с технологией in-TOUCH и возможностью одновременно работать с четырьмя активными точками. Это и многое другое будет представлено на CES 2020.