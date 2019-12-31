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Microsoft продолжит поддержку Windows 7 по программе ESU

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Microsoft планирует официально прекратить поддержку Windows 7. Однако, те кто подписались на программу расширенных обновлений безопасности (ESU), все равно будут получать обновления безопасности даже после 14 января. Инженер Microsoft, Mike Cure, недавно внес ясность в технический отчет и подытожил этот эпизод, объяснив, что причиной путаницы был ответ на часто задаваемые вопросы по программе ESU. Mike Cure, сказал: "MSE продолжит получать подписные обновления после 14 января". Точный, простой и прямой ответ по вопросу поддержки Windows 7.

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Но в случае, если этого недостаточно - Microsoft также обновила FAQ. Теперь в нем написано: "Microsoft Security Essentials (MSE) продолжит получать обновления подписей после 14 января 2020 года. Однако платформа MSE больше не будет обновляться".

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А также, несмотря на обновление FAQ, чтобы заверить людей в том, что MSE продолжит получать новые подписи после окончания поддержки Windows 7, Microsoft также заявила, что пользователям Windows 7, которые полагаются на MSE, следует переключиться на Windows 10 "для продолжения получения обновлений безопасности". Более подробную информацию о MSE можно найти на веб-сайте Microsoft.

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