Согласно новому отчету Ассоциации GSM (GSMA), более 3,45 миллиарда человек, что составляет свыше 40% населения Земли, не имеют доступа к мобильному интернету. Несмотря на то что к концу 2023 года около 4,6 миллиарда людей (57% населения) смогли подключиться к мобильной сети, темпы роста этого показателя значительно замедляются.

Отчет, охватывающий 93 страницы, подчеркивает, что большинство людей без доступа к мобильному интернету проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Примечательно, что 90% из них находятся в зонах покрытия сетей, что указывает на наличие серьезных цифровых разрывов. В частности, наиболее уязвимыми группами являются сельские жители, женщины и люди с низким уровнем образования.

GSMA акцентирует внимание на необходимости активизации усилий для преодоления этого разрыва. В условиях, когда интернет становится ключевым инструментом для получения критически важных услуг, таких как здравоохранение и образование, отсутствие доступа может привести к серьезным социальным и экономическим последствиям.

В 2023 году количество подключенных к мобильному интернету увеличилось на 160 миллионов человек, однако этот рост значительно ниже показателей предыдущих лет. С 2015 по 2021 годы ежегодно подключалось более 200 миллионов пользователей. По данным GSMA, 95% людей без доступа к мобильному интернету живут в странах с низким и средним уровнем дохода.

Африка к югу от Сахары остается регионом с самым низким уровнем подключения: около 160 миллионов человек не имеют покрытия сети, а 710 миллионов не пользуются мобильным интернетом, несмотря на наличие покрытия. В то же время в Северной Америке и Европе лишь 1% населения не охвачен мобильной сетью.

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По информации GSMA, почти все увеличение покрытия в странах с низким и средним уровнем дохода достигнуто за счет модернизации существующих сотовых станций. Однако более половины людей без доступа к сети живут в регионах, где отсутствует мобильная инфраструктура, что делает их подключение труднодоступным и дорогостоящим.

Для обеспечения всеобщего доступа к мобильному интернету к 2030 году потребуется около $430 миллиардов инвестиций. Это требует комплексного подхода, включающего альтернативные технологии и реформы в политике для стимулирования инвестиций.

GSMA прогнозирует, что к концу десятилетия стандарт 5G станет самой быстрорастущей технологией мобильной связи. Однако его распространение будет ограничено высокими затратами на инфраструктуру и зависимостью от роста доходов населения.