Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Более 40% населения планеты остается без доступа к мобильному интернету

GSMA прогнозирует, что к концу десятилетия стандарт 5G станет самой быстрорастущей технологией мобильной связи. 
+

Согласно новому отчету Ассоциации GSM (GSMA), более 3,45 миллиарда человек, что составляет свыше 40% населения Земли, не имеют доступа к мобильному интернету. Несмотря на то что к концу 2023 года около 4,6 миллиарда людей (57% населения) смогли подключиться к мобильной сети, темпы роста этого показателя значительно замедляются.

Отчет, охватывающий 93 страницы, подчеркивает, что большинство людей без доступа к мобильному интернету проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Примечательно, что 90% из них находятся в зонах покрытия сетей, что указывает на наличие серьезных цифровых разрывов. В частности, наиболее уязвимыми группами являются сельские жители, женщины и люди с низким уровнем образования.

GSMA акцентирует внимание на необходимости активизации усилий для преодоления этого разрыва. В условиях, когда интернет становится ключевым инструментом для получения критически важных услуг, таких как здравоохранение и образование, отсутствие доступа может привести к серьезным социальным и экономическим последствиям.

В 2023 году количество подключенных к мобильному интернету увеличилось на 160 миллионов человек, однако этот рост значительно ниже показателей предыдущих лет. С 2015 по 2021 годы ежегодно подключалось более 200 миллионов пользователей. По данным GSMA, 95% людей без доступа к мобильному интернету живут в странах с низким и средним уровнем дохода.

Африка к югу от Сахары остается регионом с самым низким уровнем подключения: около 160 миллионов человек не имеют покрытия сети, а 710 миллионов не пользуются мобильным интернетом, несмотря на наличие покрытия. В то же время в Северной Америке и Европе лишь 1% населения не охвачен мобильной сетью.

реклама



По информации GSMA, почти все увеличение покрытия в странах с низким и средним уровнем дохода достигнуто за счет модернизации существующих сотовых станций. Однако более половины людей без доступа к сети живут в регионах, где отсутствует мобильная инфраструктура, что делает их подключение труднодоступным и дорогостоящим.

Для обеспечения всеобщего доступа к мобильному интернету к 2030 году потребуется около $430 миллиардов инвестиций. Это требует комплексного подхода, включающего альтернативные технологии и реформы в политике для стимулирования инвестиций.

GSMA прогнозирует, что к концу десятилетия стандарт 5G станет самой быстрорастущей технологией мобильной связи. Однако его распространение будет ограничено высокими затратами на инфраструктуру и зависимостью от роста доходов населения.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

мобильный интернет
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
5
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Обзор комплектов вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
5
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
61
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
12
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
29
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
3
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
4
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
4
Впервые появились кадры беспилотной подводной лодки Ghost Shark, задействованной в учениях
+
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
3
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
Бывшие студенты Skillbox подали иск на 3,4 млн рублей: компания обвиняется в отказе возврата средств
+
Дженсен Хуанг: ИИ не заменит людей полностью, но сделает их работу эффективнее
+
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
Samsung планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G в своей бюджетной линейке Galaxy A0X
1
Call of Duty: Black Ops 6 на PS5 опережает Xbox по производительности и графике
1
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
1
Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
+
Snapdragon 8 Elite получит полную поддержку Linux, а по скорости работы в играх он обходит Radeon 780M
2

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
1
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
45
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
14
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
19
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
3

Сейчас обсуждают

VladTag
20:16
The Times of India: Зеленский призвал Индию отказаться от нейтралитета и встать на сторону Украины
Александр Ахапкин
19:58
Я не могу сказать, насколько объяснение соответствует действительности у артиллеристов, но у парашютистов счёт пятьсот один, пятьсот два и так далее используется для посекундного отсчёта. В молодости,...
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
Мамука Шешашвили
19:55
Правильно, террористы всу заканчиваются, лечить не кого, поэтому можно хоть всех медиков на передок.
Безуглая: Сырский распорядился перевести 20% медиков ВСУ в пехоту
TM1
19:52
по 2499 их бы разобрали за час, а по +25% (1999) - как и 4090 в первый день - минуты за три.
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
Мамука Шешашвили
19:44
Просрали 40 тысяч дохлых террористов всу, держащих оборону в Бахмуте, который был сплошной укрепрайон. Гордишься Русскими солдатами которые штурмовали укреп район и потеряли в два раза меньше бойцов? ...
Безуглая: Сырский распорядился перевести 20% медиков ВСУ в пехоту
Виктор Саввинов
19:31
The Times of India: Зеленский призвал Индию отказаться от нейтралитета и встать на сторону Украины
Thegoos' Am
19:30
Интересно, из-за чего маховик мировой войны раскручивается....
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
Виктор Саввинов
19:28
Выиграли, но какой ценой. Как минимум 20 тысяч убитых вагнеровцев по словам того же Пригожина. И вместо города руины, не пригодные для проживания.
Безуглая: Сырский распорядился перевести 20% медиков ВСУ в пехоту
Александр Мухин
19:22
5090 как раз получит самый серьезный буст из всей линейки. Возможно, он будет даже больше, чем при переходе от 3090 на 4090, по крайней мере VRAM в этот раз станет больше.
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
ark-bak
19:13
Аппетиты крокодильи убили Билли.
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем