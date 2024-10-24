Новые функции и улучшения в разделе «Действия» делают консоль еще более привлекательной для геймеров, стремящихся к максимальному комфорту и эффективности в игре.

Компания Sony анонсировала выход нового обновления системного программного обеспечения для своей популярной игровой консоли PlayStation 5. Размер обновления составляет 1,317 ГБ.

Одним из ключевых аспектов этого обновления стало улучшение функционала в разделе «Действия». Теперь пользователи смогут видеть статус своих игровых задач более наглядно: каждое действие будет отображаться как «Выполняется», «Не начато» или «Завершено». При этом Sony позаботилась о том, чтобы спойлеры оставались скрытыми, что позволит сохранить интригу для игроков.

Как и в предыдущих обновлениях, новая прошивка включает в себя ряд улучшений производительности и стабильности, которые, как правило, не раскрываются в официальных анонсах. Пользователи могут ожидать более плавной работы системы и уменьшения числа сбоев, что сделает игровой процесс еще более комфортным.

Обновление также включает в себя улучшенные сообщения и оптимизацию интерфейса на некоторых экранах. Это позволит пользователям легче ориентироваться в меню и быстрее находить необходимые функции, что особенно важно в условиях динамичного игрового процесса.

Новая версия прошивки уже доступна для установки. Обычно системные обновления загружаются автоматически на консоль, но пользователи также могут установить их вручную через меню настроек PS5. Для этого нужно перейти в раздел «Настройки» > «Система» > «Системное ПО» > «Обновление системного ПО».



