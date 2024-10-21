В последние дни в США разгорелась новая волна обсуждений касательно зависимости страны от китайских поставок литиевых батарей, что, по мнению местных властей, представляет собой серьезную угрозу для национальной безопасности. Эта проблема стала актуальной на фоне введения заградительных пошлин на импорт китайских электромобилей и тяговых батарей.

Министерство внутренней безопасности США выразило обеспокоенность по поводу того, что ориентация американских производителей стационарных систем хранения электроэнергии на китайские батареи может подорвать стабильность цепочек поставок внутри страны. Чиновники считают, что китайские компании, такие как CATL и BYD, используют государственные субсидии для быстрого захвата американского рынка, создавая тем самым зависимость ключевых отраслей от Китая.

По данным SNE Research, CATL и BYD занимают 40% и 12% соответственно на мировом рынке литиевых аккумуляторов. Важно отметить, что восемь из десяти крупнейших производителей батарей находятся в Китае, что значительно усложняет задачу по созданию альтернативных поставок для систем хранения электроэнергии в США.

Несмотря на активное участие CATL в реализации крупных энергетических проектов на территории США, такие как сотрудничество с Duke Energy, недавние действия американских парламентариев привели к отказу от использования продукции этой компании. Чиновники также выступают против выделения государственных субсидий китайским производителям батарей. Однако CATL заявила, что не претендует на такие субсидии и достигла успеха благодаря инновациям и качеству своей продукции.

Аналитики Wood Mackenzie подчеркивают, что доля китайских производителей в сегменте стационарного хранения электроэнергии значительно превышает их позиции на рынке электромобилей — 90% против 80%. Падение спроса на электромобили привело к избытку батарей на рынке стационарных хранилищ, что вызвало снижение цен.

С 2027 года Министерство обороны США будет лишено права закупать аккумуляторы у шести китайских компаний. Однако некоторые законодатели требуют ввести запрет на приобретение батарей CATL гораздо раньше. Эксперты считают, что правительственные субсидии на развитие производства батарей в США помогут создать необходимую инфраструктуру, но не смогут снизить себестоимость продукции до уровня китайских аналогов.