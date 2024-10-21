Отмена роуминга и введение комфортных тарифов — это не только шаг к улучшению связи, но и важный шаг к укреплению дружеских отношений между двумя странами.

Важные изменения в области мобильной связи ожидают пользователей в России и Белоруссии. В интервью МИА «Россия сегодня» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук сообщил о планах по полной отмене роуминга между двумя странами. По его словам, работа в этом направлении активно продолжается, и это станет важным шагом для развития туризма и укрепления межличностных связей.

С 1 апреля 2022 года уже была отменена плата за входящие вызовы, что стало первым шагом на пути к полному устранению роуминга. Теперь же, согласно новой договоренности, с 1 января 2025 года абоненты из России и Белоруссии смогут пользоваться услугами связи по комфортным тарифам, которые будут сопоставимы в мобильных сетях обеих стран.

Полищук отметил, что переход на «домашние» тарифы позволит не только значительно сократить расходы пользователей, но и улучшить качество связи. Это решение ожидается как позитивный сигнал для граждан обеих стран, которые часто путешествуют друг к другу или ведут бизнес на территории Союзного государства.

«Мы уверены, что такие меры будут способствовать развитию взаимных поездок и сделают общение между нашими народами более доступным», — добавил Полищук.

Ожидается, что новые тарифы будут включать все основные услуги мобильной связи, такие как звонки, SMS и интернет-трафик, что создаст удобные условия для пользователей. Ведущие операторы связи обеих стран уже начали подготовку к внедрению новых условий и обещают обеспечить стабильную работу сетей.

С введением комфортных тарифов пользователи смогут не беспокоиться о дополнительных расходах при поездках между Россией и Белоруссией, что, безусловно, привлечет больше туристов и улучшит деловые контакты. В ближайшие месяцы ожидаются дополнительные разъяснения от операторов связи о деталях новых тарифов и условиях их применения.