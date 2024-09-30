В условиях постоянной борьбы между производителями и пользователями вопрос доступности расходных материалов становится более актуальным, чем когда-либо.

Хакеры нашли новый способ обхода системы цифрового управления правами (DRM) в картриджах компании HP. Пользователь YouTube Jay Summet опубликовал видео, в котором демонстрирует новый метод обхода DRM-защиты. Этот способ основан на физической атаке, известной как «человек посередине», и позволяет пользователям печатать без ограничений, несмотря на попытки HP предотвратить перезаправку картриджей.

Метод включает использование сверхтонкой печатной платы, которая модифицирует взаимодействие между принтером и картриджем. Это позволяет обойти встроенные ограничения и продолжать печать даже после того, как чип сообщает о завершении ресурса.

Эксперты предупреждают, что подобные хакерские методы могут привести к ухудшению качества печати и потенциальным повреждениям принтеров. Тем не менее, для многих пользователей это может стать привлекательным вариантом в условиях экономической неопределенности и высоких цен на оригинальные расходные материалы.