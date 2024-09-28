Это может стать важным моментом в развитии инди-игровой индустрии и привлечь внимание к новым талантам.

Лондонская студия poncle, известная благодаря своему успешному проекту Vampire Survivors, объявила о запуске собственного издательского подразделения. Это решение было озвучено на мероприятии Pitching to Investors and Publishers в Ливерпуле, организованном Game Republic.

Poncle намерена не просто заниматься издательством в традиционном смысле, а стать «лейблом», который поможет независимым разработчикам создавать игры, полные креативности и глубины. Студия акцентирует внимание на том, что не будет присваивать чужие франшизы и не планирует работать по стандартным издательским схемам.

В рамках нового направления poncle предложит своим партнёрам дополнительные ресурсы, включая финансирование, помощь с выходом на различные платформы, локализацию и тестирование. Команда ищет игры, которые были бы созданы с душой и энтузиазмом, а также готовы поддержать инди-проекты, отличающиеся реиграбельностью и доступностью.

«Мы хотим подписать всех! Но мы очень маленькая студия!», — заявили представители poncle. Они также уточнили, что не будут сотрудничать с разработчиками, работающими в области Web3, искусственного интеллекта, условно-бесплатных мобильных игр или создающими клоны Vampire Survivors.

Vampire Survivors добилась значительного успеха на различных платформах, включая PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, iOS и Android. Игра также доступна в подписке Game Pass. Кроме того, по мотивам Vampire Survivors планируется создание аниме-сериала.