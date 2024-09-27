Российские железные дороги (РЖД) объявили о начале испытаний нового электропоезда «Финист», который представляет собой полностью отечественный аналог популярного поезда «Ласточка». Модификация включает восемь вагонов и разрабатывалась на заводе «Уральские локомотивы», где также был создан специальный немоторный прицепной вагон. Это позволит формировать составы длиной от трех до двенадцати вагонов в зависимости от потребностей.





Поезд «Финист» оснащен современным тяговым оборудованием, позволяющим достигать скорости до 160 км/ч. В настоящее время такие электропоезда уже используются на российских железных дорогах в пятивагонном исполнении, однако новая модификация обещает расширить возможности перевозок и повысить комфорт для пассажиров.

Испытания проходят на экспериментальном кольце Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ), где поезд должен провести 96 часов. В процессе тестирования будут проводиться различные проверки, включая тягово-энергетические, тепловые и тормозные испытания, а также тест на электромагнитную совместимость. Кроме того, электропоезд уже прошел предварительные испытания на действующей линии Москва – Владимир.



