С учетом текущих тенденций можно ожидать, что Starlink продолжит наращивать свою клиентскую базу

Спутниковый интернет-провайдер Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, сообщил о значительном росте своей клиентской базы. По данным компании, количество абонентов превысило 4 миллиона, что на миллион больше по сравнению с маем этого года.

Starlink запустил свои услуги в 2020 году и с тех пор стремительно развивает свою сеть. Первый миллион пользователей был зарегистрирован в декабре 2022 года, что произошло через два года после начала тестирования в США. В сентябре 2023 года компания сообщила о достижении отметки в 2 миллиона пользователей, удвоив этот показатель всего за 10 месяцев.

Хотя методика подсчета абонентов не была раскрыта, очевидно, что Starlink активно расширяет свое присутствие на новых рынках и в различных отраслях. За последние месяцы компания начала предоставлять свои услуги в Африке, на Ближнем Востоке и на островах Тихого океана. Кроме того, Starlink заключила соглашения с крупными авиакомпаниями и круизными судами, что также способствовало росту числа пользователей.

Тем не менее, в США наблюдаются признаки замедления роста числа абонентов. В августе Starlink сообщила Федеральной комиссии по связи (FCC), что у нее «более 1,4 миллиона клиентов» в стране, тогда как в декабре их было 1,3 миллиона. Это может свидетельствовать о насыщении рынка или о необходимости привлечения новых клиентов.

Чтобы стимулировать спрос, Starlink запустила акцию: до 6 октября стоимость антенны была снижена с $499 до $299. Это предложение направлено на привлечение новых пользователей и поддержание интереса к услугам компании.



