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Новостник
Китай экспортировал более 4 миллионов автомобилей в 2024 году — больше всего в Россию
Учитывая текущие тренды и изменения на рынке, можно ожидать, что Китай продолжит укреплять свои позиции как ведущий игрок в глобальной автомобильной индустрии.

Согласно свежим данным китайской таможни, в августе 2024 года экспорт автомобилей из Китая достиг новых высот. В этом месяце было отгружено 610 000 автомобилей, что на 39% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 10% больше, чем в июле 2024 года. С начала года по август Китай экспортировал в общей сложности 4,09 миллиона автомобилей, что соответствует росту на 27%.

Наибольшее количество китайских автомобилей было направлено в Россию, которая уверенно занимает первое место в списке стран-импортеров. В первые восемь месяцев 2024 года в Россию было экспортировано 705 514 автомобилей, что составляет более 19% от общего объема китайского автомобильного экспорта. Рекордная стоимость этого экспорта составила 1,6 миллиарда долларов США.

Такой резкий рост объемов поставок в Россию объясняется уходом иностранных автомобильных брендов с российского рынка. Если в 2022 году Китай экспортировал в Россию всего 160 000 автомобилей, то в 2023 году этот показатель возрос до 910 000, что является увеличением на впечатляющие 459%.

Помимо России, среди стран, получивших наибольшее количество китайских автомобилей, выделяются:

  • Мексика: 323 540 автомобилей
  • Объединенные Арабские Эмираты: 203 048 автомобилей
  • Бразилия: 192 254 автомобиля
  • Бельгия: 182 504 автомобиля
  • Саудовская Аравия: 161 261 автомобиль
  • Великобритания: 137 925 автомобилей
  • Австралия: 118 888 автомобилей
  • Филиппины: 104 402 автомобиля
  • Турция: 95 650 автомобилей.

Эти данные подчеркивают растущую роль Китая как одного из ведущих производителей автомобилей в мире и подтверждают его стратегическую важность на международном рынке. 

#россия #китай #автомобили #автомобиль
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