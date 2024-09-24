Ожидается, что Правительство представит подробный план действий по реализации данного поручения в ближайшее время.

В условиях продолжающегося импортозамещения в России, президент Владимир Путин дал поручение Правительству страны рассмотреть возможность поддержки системы мониторинга авиадвигателей «Хорус». Эта инициатива направлена на замену зарубежной системы Sage, что может существенно укрепить позиции отечественной авиационной отрасли.

Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте Кремля, Путин подчеркнул важность не только поддержки «Хоруса» на внутреннем рынке, но и его продвижения на международной арене. Это решение стало ответом на вызовы, с которыми столкнулась российская авиация в последние годы, и открывает новые перспективы для развития высоких технологий в стране.

Система «Хорус» представляет собой современное решение для мониторинга состояния авиадвигателей, обеспечивая высокую степень надежности и точности данных. Разработка отечественного продукта позволит снизить зависимость от иностранных технологий и повысить безопасность полетов.

Эксперты отмечают, что поддержка «Хоруса» может стать значительным шагом к созданию полноценной экосистемы для отечественной авиации. Внедрение этой системы не только улучшит эксплуатационные характеристики российских самолетов, но и создаст новые рабочие места в сфере высоких технологий.

Ожидается, что Правительство представит подробный план действий по реализации данного поручения в ближайшее время.