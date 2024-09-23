По мере того, как все больше людей осознают важность устойчивости, эта новая функция будет высоко оценена теми, кто хочет продлить срок службы своих iPhone и уменьшить электронные отходы.

В iPhone 16 Apple представила революционный метод замены батареи, который позволяет пользователям самостоятельно выполнять эту операцию за считанные секунды.

Специалисты из iFixit продемонстрировали, как с помощью обычной 9-вольтовой батарейки можно быстро и легко снять аккумулятор iPhone 16. Вот пошаговое руководство:

Отключите iPhone. Подключите положительный контакт 9-вольтовой батарейки к контакту батареи iPhone, обозначенному знаком "+". Подключите отрицательный контакт 9-вольтовой батарейки к контакту батареи iPhone, обозначенному знаком "-". Подождите 5 секунд. Батарея разблокируется, и ее можно будет легко вынуть.

В этом году в базовой модели iPhone 16 используется электроотделяемый клей, который делает замену батареи намного проще, чем в предыдущих моделях. С этим новым методом пользователи могут самостоятельно заменить аккумулятор iPhone в домашних условиях, экономя время и деньги.

Этот революционный метод замены батареи является значительным шагом вперед для Apple, которая в прошлом подвергалась критике за затруднение самостоятельного ремонта своих устройств. По мере того, как все больше людей осознают важность устойчивости, эта новая функция будет высоко оценена теми, кто хочет продлить срок службы своих iPhone и уменьшить электронные отходы.