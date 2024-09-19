Европейские власти намерены покончить с закрытостью экосистемы Apple, которая ставила конкурентов в невыгодное положение и вынуждала их платить высокие комиссионные за использование фирменных сервисов Apple.

Европейский Союз приступает к решительным действиям, чтобы обуздать доминирование Apple на рынке цифровых услуг. В рамках нового закона "О цифровых рынках" (DMA) ЕС требует от Apple сделать свои платформы более открытыми для конкурентов.

В четверг антимонопольные регуляторы ЕС начали разбирательство, которое определит, каким образом Apple должна соблюдать новые правила. По словам главы антимонопольной службы ЕС Маргрете Вестагер, первое разбирательство будет сосредоточено на том, как iOS взаимодействует с устройствами сторонних производителей.

Еврокомиссия намерена выяснить, как Apple обеспечит беспрепятственную работу таких функций, как уведомления, сопряжение устройств и подключение. Цель состоит в том, чтобы приложения сторонних разработчиков могли беспрепятственно взаимодействовать с iPhone и другими устройствами Apple.

Второе разбирательство будет касаться того, как Apple обрабатывает запросы на совместимость от разработчиков сторонних приложений. ЕС хочет обеспечить равный доступ к операционным системам iOS и iPadOS для всех разработчиков.

Европейские власти намерены покончить с закрытостью экосистемы Apple, которая ставила конкурентов в невыгодное положение и вынуждала их платить высокие комиссионные за использование фирменных сервисов Apple.