Telegram может стать более открытым для сотрудничества с властями, особенно в тех случаях, когда речь идет о защите детей.

Мессенджер Telegram, ранее неоднократно игнорировавший запросы французских властей, внезапно изменил свою стратегию после ареста основателя Павла Дурова. Как сообщает французское издание Libération, администрация Telegram стала оперативно предоставлять информацию по запросам полиции и жандармерии, в частности по расследованиям, связанным с преступлениями против детей.

Этот поворот событий стал неожиданным, учитывая, что Telegram долгое время отказывался сотрудничать с правоохранительными органами, ссылаясь на политику конфиденциальности. Однако после ареста Дурова компания, похоже, пересмотрела свою позицию.

Представители Telegram заявили, что они "всегда готовы сотрудничать с правоохранительными органами, когда речь идет о защите детей". Компания также отметила, что она "строго придерживается своей политики конфиденциальности, но считает, что в некоторых случаях может сделать исключение для предотвращения серьезных преступлений".

Это изменение политики Telegram является значительным, поскольку оно может помочь французским властям в расследовании преступлений против детей. Платформа Telegram широко используется во Франции, и она может быть ценным источником информации для правоохранительных органов.

Остается неясным, является ли это изменение политики долгосрочным или только временной мерой.