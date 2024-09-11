Ожидается, что Play Integrity API станет мощным инструментом в борьбе с пиратством игр и приложений на Android.

Компания Google представила новый набор инструментов, который поможет разработчикам бороться с пиратством игр и приложений на Android. Play Integrity API позволяет разработчикам определять, было ли их приложение загружено из официального магазина приложений Google Play или из стороннего источника.

Это имеет решающее значение, поскольку установка приложений из сторонних источников может привести к ряду проблем, таких как:

Отсутствие необходимых ресурсов, кода или функций.

Вредоносное ПО и другие угрозы безопасности.

Проблемы с производительностью и стабильностью.

Play Integrity API предоставляет разработчикам возможность "проверять, что взаимодействия и запросы к серверу исходят от подлинного двоичного файла приложения, работающего на подлинном устройстве Android". Это позволяет им принимать обоснованные решения о том, следует ли разрешить приложению работать или заблокировать его.

Разработчики могут интегрировать Play Integrity API в свои приложения с помощью библиотеки Google Play Services. После интеграции API будет автоматически выполнять проверки в фоновом режиме и уведомлять разработчика в случае обнаружения признаков несанкционированного распространения приложения.