Huawei удастся удовлетворить огромный спрос на новый смартфон.

Huawei добилась оглушительного успеха со своим первым складным смартфоном, который складывается втрое - Mate XT. Всего за сутки после анонса на покупку устройства было оформлено более 2,4 миллиона заявок.

Такой ажиотаж свидетельствует о том, что новый смартфон Huawei может стать хитом на рынке складных устройств. Mate XT представляет собой уникальное сочетание дизайна и инноваций, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет самое современное устройство.

Huawei и Samsung являются основными конкурентами на рынке складных смартфонов. Samsung Galaxy Z Fold6 является одним из самых популярных складных смартфонов на рынке, но Mate XT может пошатнуть его лидирующие позиции.

Потенциальный интерес к Mate XT огромен, и это говорит о том, что смартфон может добиться значительного успеха на рынке. Huawei, по-видимому, сделала ставку на складные устройства, и Mate XT - один из первых примеров успеха этой стратегии.

Официальные продажи Mate XT стартуют 19 сентября, и будет интересно посмотреть, насколько успешно Huawei удастся удовлетворить огромный спрос на новый смартфон.