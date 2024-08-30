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Vivaldi 6.9 - обновленный браузер с поддержкой Windows Arm, переименованием вкладок и многим другим

Vivaldi теперь адаптирован для ПК на базе Arm-процессоров под управлением Windows, включая новейшие ПК Copilot+.
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Vivaldi Technologies выпустила Vivaldi 6.9, крупное обновление своего популярного браузера для настольных компьютеров. Обновление включает в себя ряд новых функций, улучшений и исправлений ошибок.

Vivaldi теперь адаптирован для ПК на базе Arm-процессоров под управлением Windows, включая новейшие ПК Copilot+, работающие на процессорах Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus.

Одна из самых ожидаемых новых функций - возможность переименования вкладок. Теперь пользователи могут давать имена как группам вкладок, так и отдельным вкладкам. Это упрощает организацию и поиск вкладок в загруженном окне браузера.

Vivaldi 6.9 добавляет удобные функции управления загрузками. Пользователи теперь могут перетаскивать загруженные файлы из панели загрузок в любое место, включая рабочий стол, папки проводника, почтовые вложения и документы.

Все синхронизированные вкладки, открытые на других устройствах, теперь доступны для просмотра в боковой панели. Эта функция позволяет пользователям легко переключаться между открытыми вкладками на разных устройствах и продолжать работу с того места, где они остановились.

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Vivaldi 6.9 также включает в себя множество других улучшений и исправлений ошибок, в том числе:

  • Улучшения пользовательского интерфейса
  • Повышенная производительность и стабильность
  • Исправления безопасности.

В целом, Vivaldi 6.9 является крупным обновлением, которое делает браузер еще более удобным, эффективным и надежным. Пользователи, желающие опробовать новые функции, могут загрузить Vivaldi 6.9 с официального сайта браузера.

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