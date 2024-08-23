Автомобили ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта, что позволяет обходить санкции и предлагать покупателям иранские машины без посредников.

Седаны Iran Khodro Dena вновь появились в продаже в Москве, причем по сниженной цене - теперь их можно приобрести всего за 1,5 млн рублей.

Автомобили ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта, что позволяет обходить санкции и предлагать покупателям иранские машины без посредников.

Dena оснащается 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В базовую комплектацию автомобиля входят кондиционер, мультимедийная система с цветным дисплеем, электрорегулировки передних сидений, камера заднего вида с парктрониками и мультифункциональный руль.

По сравнению с Lada Vesta, Iran Khodro Dena имеет более просторный салон и вместительный багажник. Однако автомобиль уступает российской модели в динамике и экономичности.

Несмотря на бюджетный статус, Dena может стать привлекательной опцией для покупателей, ищущих новый и относительно недорогой седан. Автомобиль отличается надежной конструкцией, неприхотливостью в обслуживании и доступностью запчастей.