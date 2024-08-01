По словам представителей Роскомнадзора, VPN-сервисы предназначены только для защиты личной информации и не должны использоваться для нарушения законов.

Роскомнадзор опубликовал законопроект, который запретит распространение научных и технических сведений о VPN-сервисах.

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Под запрет попадут любые публикации, содержащие подробные данные о принципах работы VPN, способах их использования для обхода блокировок и мерах защиты конфиденциальности. Единственным исключением станет информация о VPN, используемых исключительно для обеспечения защищенного удаленного доступа.

По словам представителей Роскомнадзора, VPN-сервисы предназначены только для защиты личной информации и не должны использоваться для нарушения законов. Однако эксперты считают, что запрет на информацию о VPN станет серьезным препятствием для развития науки и образовательных программ в сфере информационной безопасности.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 5 августа. В случае его принятия он вступит в силу 1 марта 2025 года и будет действовать в течение четырех лет. Пока не ясно, каковы будут последствия для тех, кто все же решится публиковать запрещенную информацию о VPN.