Главным изменением станет возвращение стабилизирующих "крылышек". Эти дужки повышают комфорт при длительном ношении, закрепляя наушники в ушах.

Google готовится к выпуску нового поколения своих беспроводных наушников — Pixel Buds Pro 2. Инсайдерская информация от Android Headlines раскрывает ряд ключевых особенностей и обновлений дизайна, которые ожидают пользователей.

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Главным изменением станет возвращение стабилизирующих "крылышек". Эти дужки повышают комфорт при длительном ношении, закрепляя наушники в ушах. Ранее они были убраны в первом поколении Pixel Buds Pro, но теперь возвращаются в усовершенствованном варианте, менее выступающем и более эргономичном.

Pixel Buds Pro 2 также получат обновлённый аудиоинтерфейс с более крупной сеткой динамиков, улучшающей эстетику и гармонию дизайна. Наушники будут доступны в нескольких модных цветах: сером, белом, зелёном и розовом.

Зарядный кейс сохранит свою овальную форму и светодиодную подсветку. Интригует появление небольшого отверстия рядом с портом USB-C, которое, возможно, предназначено для динамика функции поиска устройства Google Find My Device.

Ожидается, что Google представит Pixel Buds Pro 2 13 августа на мероприятии, где также могут быть анонсированы смартфоны серии Pixel 9.