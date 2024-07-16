В преддверии знаменательной годовщины легендарной настольной ролевой игры Dungeons & Dragons (D&D) Королевская почта Великобритании и Wizards of the Coast объединили усилия для выпуска эксклюзивных марок, достойных эпического подземелья.
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На 14 коллекционных марках, созданных талантливым британским художником-иллюстратором Уэйном Рейнольдсом, увековечены как любимые монстры, так и отважные герои вселенной D&D. Эти шедевры изобразительного искусства включают:
Монстры:
- Векна
- Совомед
- Мимик
- Ускользающий зверь
- Студенистый куб
- Бехолдер
- Свежеватель разума
- Красный дракон.
Герои:
- Плут-тифлинг
- Волшебник-драконорождённый
- Воин-эльф
- Бард-человек
- Паладин-дварф
- Жрец-полурослик.
С 25 июля эти уникальные произведения почтового искусства станут доступны в официальном магазине Королевской почты Великобритании. Любители D&D могут предзаказать набор из 8 марок с монстрами за £15,40 (около 1770 рублей) или набор из 6 марок с героями за £8,10 (около 930 рублей).
Помимо марок, Королевская почта предлагает широкий выбор сопутствующей продукции:
- Открытки с иллюстрациями марок
- Коллекционные альбомы для хранения марки
- Постерные версии марок стоимостью до £150 (около 17,1 тыс. рублей).
Первый выпуск D&D вышел в 1974 году, и игра быстро стала культурным феноменом. Это празднование 50-летия является данью уважения ее стойкой популярности и влиянию на индустрию развлечений.