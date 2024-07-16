На 14 коллекционных марках, созданных талантливым британским художником-иллюстратором Уэйном Рейнольдсом, увековечены как любимые монстры, так и отважные герои вселенной D&D.

В преддверии знаменательной годовщины легендарной настольной ролевой игры Dungeons & Dragons (D&D) Королевская почта Великобритании и Wizards of the Coast объединили усилия для выпуска эксклюзивных марок, достойных эпического подземелья.

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На 14 коллекционных марках, созданных талантливым британским художником-иллюстратором Уэйном Рейнольдсом, увековечены как любимые монстры, так и отважные герои вселенной D&D. Эти шедевры изобразительного искусства включают:

Монстры:

В екна

Совомед

Мимик

Ускользающий зверь

Студенистый куб

Бехолдер

Свежеватель разума

Красный дракон.

Герои:

Плут-тифлинг

Волшебник-драконорождённый

Воин-эльф

Бард-человек

Паладин-дварф

Жрец-полурослик.

С 25 июля эти уникальные произведения почтового искусства станут доступны в официальном магазине Королевской почты Великобритании. Любители D&D могут предзаказать набор из 8 марок с монстрами за £15,40 (около 1770 рублей) или набор из 6 марок с героями за £8,10 (около 930 рублей).

Помимо марок, Королевская почта предлагает широкий выбор сопутствующей продукции:

Открытки с иллюстрациями марок

Коллекционные альбомы для хранения марки

Постерные версии марок стоимостью до £150 (около 17,1 тыс. рублей).

Первый выпуск D&D вышел в 1974 году, и игра быстро стала культурным феноменом. Это празднование 50-летия является данью уважения ее стойкой популярности и влиянию на индустрию развлечений.