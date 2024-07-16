Microsoft удалось избежать официального антимонопольного расследования со стороны Евросоюза, заключив сделку с группой лоббистов CISPE, поддерживаемой AWS. Сделка решает проблемы, связанные с лицензионными соглашениями Microsoft, которые затрудняли для клиентов переход от Azure к другим облачным провайдерам.

После более чем года переговоров Microsoft и CISPE достигли соглашения, которое, по словам президента Microsoft Брэда Смита, устранит прошлые проблемы и создаст основу для будущего сотрудничества.

Microsoft предоставит более выгодные условия лицензирования в течение девяти месяцев. Компания также заплатит 21,7 млн долларов в качестве компенсации за упущенную прибыль и расходы на лицензии за последние два года. Кроме того, она разработает отдельную версию Azure Stack HCI для европейских облачных провайдеров, позволяющую им запускать программное обеспечение Microsoft в своих облаках по тем же ценам, что и клиенты Azure.

CISPE создаст независимую структуру European Cloud Observatory для мониторинга влияния соглашения на конкуренцию. Еврокомиссия заявила, что изучит сделку и оценит ее влияние на рынок ЕС.

Некоторые провайдеры, не являющиеся членами CISPE, выразили обеспокоенность тем, что соглашение не распространяется на них, оставляя их в невыгодном положении. Они утверждают, что Microsoft платит CISPE за молчание и не внесет существенных изменений в свое программное обеспечение.

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В AWS заявили, что соглашение не принесет пользы большинству клиентов Microsoft и по-прежнему затрудняет переход в Европу и другие регионы. В Google Cloud заявили, что продолжают изучать другие пути борьбы с неконкурентными условиями лицензирования Microsoft в Европе.

Сделка, вероятно, будет иметь значительные последствия для рынка облачных вычислений в ЕС. Она может ограничить возможности Microsoft по привязке клиентов к Azure и создать более конкурентную среду для других облачных провайдеров.