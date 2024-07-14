Выпуск третьей версии RTX 4060 Dual является свидетельством постоянного стремления Asus к инновациям.

Внезапный сюрприз от Asus! Компания выпустила третью версию своей популярной видеокарты GeForce RTX 4060 Dual, и она претерпела значительные изменения.

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Предыдущие версии RTX 4060 Dual имели толщину 2,5 слота, что достаточно громоздко. Однако V3 отличается тонким двухслотовым исполнением, что сделает его отличным выбором для более компактных сборок.

К счастью, несмотря на меньший размер, производительность осталась такой же мощной, как и прежде. Модель с разгоном работает на частоте 2535 МГц, а модель без разгона - на 2490 МГц.

Помимо уменьшенных габаритов, Asus также усовершенствовал эстетику V3. Исчезли белая окантовка и надписи на корпусе, что придает карточке более стильный и сдержанный вид.

Выпуск третьей версии RTX 4060 Dual является свидетельством постоянного стремления Asus к инновациям. Не так давно компания также выпустила модель Radeon RX 6600 Dual V3, продемонстрировав, что она уделяет большое внимание улучшению существующих продуктов.

Asus GeForce RTX 4060 Dual V3 поступит в продажу в ближайшее время. Если вы ищете мощную и компактную видеокарту с великолепным дизайном, обязательно обратите на нее внимание.