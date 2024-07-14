Главным событием стала обновленная панель задач с упрощенным системным треем.

Microsoft представляет новую сборку Windows 11 Insider Preview Build 22635.3930 (KB5040550), которая порадует пользователей долгожданными функциями. Главным событием стала обновленная панель задач с упрощенным системным треем.

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Знаменитый колокольчик уведомлений больше не будет загромождать область уведомлений. Дата также стала более лаконичной, отображая только месяц и число. Результат? Менее загруженный и более удобный трей. Однако для тех, кто ценит привычный вид, Microsoft предусмотрела возможность вернуть старый дизайн.

При наведении курсора на приложения на панели задач теперь открываются обновленные превью. Они стали еще более функциональными и информативными. Кроме того, анимация при открытии и закрытии превью стала более плавной.

Теперь при использовании любого приложения с поддержкой Studio Effects в системном трее будет отображаться соответствующий значок. Наведите на него курсор, чтобы узнать, какое приложение использует эти функции.

Эти улучшения — лишь начало пути для Windows 11. В июне Microsoft выпустила обновление 24H2 с множеством других нововведений и улучшений, делающих ОС еще более удобной и эффективной. С выпуском новой сборки будущее Windows 11 выглядит еще более перспективным.