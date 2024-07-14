Большинство правил должны быть внедрены к августу 2026 года.

Европейский союз утвердил новаторский Закон об искусственном интеллекте, который вводит всеобъемлющие правила для регулирования развития и использования ИИ на своей территории. Этот закон, вступающий в силу 1 августа 2024 года, устанавливает строгие требования для компаний и разработчиков, стремящихся использовать ИИ.

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Закон запрещает определенные виды использования ИИ, которые считаются угрожающими правам граждан. К ним относятся:

Биометрическая категоризация для определения чувствительной информации, такой как сексуальная ориентация и религия.

Н есанкционированное извлечение изображений лиц из Интернета или записей с камер наблюдения.

Разработчики ИИ-систем должны обеспечить прозрачность и подотчетность своих технологий. Это включает в себя:

Предоставление сводок данных, используемых для обучения систем.

Р азработка кодексов практики, описывающих правила соответствия и важнейшие показатели эффективности.

Соблюдение авторского права и прозрачность алгоритмов для "универсальных" ИИ-систем, таких как чат-боты.

Большинство правил должны быть внедрены к августу 2026 года. Однако высокорискованные системы ИИ, используемые в критически важной инфраструктуре или влияющие на такие области, как занятость, здравоохранение и правосудие, имеют более длительный срок соответствия - до августа 2027 года.

Нарушение Закона об ИИ может привести к значительным штрафам. Запрещенное применение ИИ может обернуться штрафом в 35 миллионов евро или 7% от годового мирового дохода компании (в зависимости от того, что больше). Другие нарушения также влекут за собой значительные штрафы.

Закон об ИИ ЕС знаменует собой поворотный момент в регулировании ИИ. Он устанавливает строгие рамки для разработчиков и пользователей ИИ, одновременно защищая права и безопасность граждан. Соблюдение этого закона будет иметь решающее значение для компаний, работающих в сфере ИИ, поскольку он формирует будущее использования этой мощной технологии в Европе.