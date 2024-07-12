В основе этой впечатляющей производительности лежит передовая технология Intel Lunar Lake, которая сочетает в себе эффективную архитектуру с непревзойденной графической мощностью Xe2.

В недавно опубликованных результатах теста Geekbench 6 новый процессор Intel Core Ultra 7 256V оттеснил своего конкурента AMD Ryzen 7 8840HS в битвах за производительность.

реклама

Из испытаний, проведенных на мобильном компьютере Lenovo, видно, что Core Ultra 7 256V с его восьмиядерной архитектурой, встроенной графикой и высоким уровнем кэширования оставил позади своего соперника в тестах с одним и несколькими потоками.

В основе этой впечатляющей производительности лежит передовая технология Intel Lunar Lake, которая сочетает в себе эффективную архитектуру с непревзойденной графической мощностью Xe2. Эта инновационная графика превзошла Radeon 780M и встала в один ряд с настольной GTX 1650.

По словам анонимных источников, протестированный процессор был инженерным образцом, а не розничным SKU. Это указывает на возможность дальнейшего улучшения производительности при выходе нового поколения на рынок.

Известно, что Core Ultra 7 256V будет иметь 8 ядер (4P+4E), 8 потоков и 12 МБ кэш-памяти L3. Его базовая тактовая частота составляет 2,20 ГГц, а в режиме буста достигает 4,8 ГГц. В тестируемом образце использовалось 16 ГБ встроенной памяти LPDDR5X-8533. Графическая обработка обеспечивалась встроенным процессором ARC 140В с 8 ядрами Xe2 и тактовой частотой 1,95 ГГц.

Ожидается, что процессоры Lunar Lake появятся в сентябре текущего года.