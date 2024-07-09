Компания MSI выпустила новый игровой монитор MAG 275QF, который порадует геймеров своим сочетанием высококачественных характеристик и доступной цены.

За $125 вы получаете 27-дюймовую панель Fast IPS с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 180 Гц (144 Гц через HDMI). Благодаря времени отклика GtG 0,5 мс и коэффициенту контрастности 1000:1 вы можете быть уверены, что игровой процесс будет плавным и четким.

MAG 275QF также поддерживает технологии Adaptive-Sync и HDR Ready, что гарантирует отсутствие разрывов и задержек изображения. А функция AI Vision позволяет автоматически повышать яркость, насыщенность и контрастность, улучшая общее качество изображения.

Монитор оснащен портами HDMI 2.0 и DP 1.4, что обеспечивает широкую совместимость с различными устройствами. А благодаря технологии MSI EYE CARE вы можете часами играть, не напрягая глаза.



