MSI представляет игровой монитор MAG 275QF за 125 долларов
Компания MSI выпустила новый игровой монитор MAG 275QF, который порадует геймеров своим сочетанием высококачественных характеристик и доступной цены.
За $125 вы получаете 27-дюймовую панель Fast IPS с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 180 Гц (144 Гц через HDMI). Благодаря времени отклика GtG 0,5 мс и коэффициенту контрастности 1000:1 вы можете быть уверены, что игровой процесс будет плавным и четким.
MAG 275QF также поддерживает технологии Adaptive-Sync и HDR Ready, что гарантирует отсутствие разрывов и задержек изображения. А функция AI Vision позволяет автоматически повышать яркость, насыщенность и контрастность, улучшая общее качество изображения.
Монитор оснащен портами HDMI 2.0 и DP 1.4, что обеспечивает широкую совместимость с различными устройствами. А благодаря технологии MSI EYE CARE вы можете часами играть, не напрягая глаза.
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