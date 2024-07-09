Концентратор спроектирован специально для Steam Deck и идеально вписывается в его форму.

Sabrent выпустила новый игровой концентратор HB-STDK USB Type-C, который станет незаменимым аксессуаром для портативных игровых систем Steam Deck и Steam Deck OLED.

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Концентратор компактный и легкий, но при этом оснащен всеми необходимыми функциями:

3 порта USB: 2 порта USB-A и 1 порт USB-C для подключения периферийных устройств, таких как геймпады, мыши и клавиатуры.

Порт USB-C для зарядки: Порт USB-C мощностью до 100 Вт позволяет одновременно играть и заряжать Steam Deck.

Нижний USB-C порт: Для подключения дополнительных устройств, таких как внешний монитор или док-станция.

Концентратор спроектирован специально для Steam Deck и идеально вписывается в его форму. Он также поставляется с самоклеящейся гелевой лентой, которая обеспечивает надежное крепление к устройству.

Благодаря технологии Plug-and-Play концентратор легко использовать. Просто подключите его к Steam Deck и он сразу же заработает. Он совместим с различными операционными системами, включая SteamOS, Windows, macOS и Linux.

Игровой концентратор Sabrent HB-STDK USB Type-C доступен по цене 29,99 долларов США.