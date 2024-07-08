Официальные лица WhatsApp пока не прокомментировали ситуацию, и причина сбоя остается неясной.

WhatsApp, одно из самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями, столкнулось с крупнейшим сбоем в России, который поразил в основном южные регионы страны.

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Первые сообщения о неполадках поступили в пятницу, 8 июля, около 10 утра по московскому времени. К полудню жалобы достигли пика, согласно данным платформы мониторинга Downdetector.

Пострадавшие пользователи столкнулись с целым рядом проблем, включая невозможность отправлять или получать сообщения, видео- и аудиозвонки. В некоторых случаях даже отправка текстовых сообщений задерживалась.

Проблемы начались еще в ночь на пятницу, когда у пользователей возникли трудности с отправкой голосовых и видеофайлов. Источники из WhatsApp утверждают, что сбой был организован Роскомнадзором, государственным регулирующим органом, который намеренно замедлил работу мессенджера в южных регионах России.

Официальные лица WhatsApp пока не прокомментировали ситуацию, и причина сбоя остается неясной. Однако масштаб и продолжительность сбоя указывают на то, что это не просто незначительная техническая проблема.

Поскольку сбой продолжается, пользователям рекомендуется использовать альтернативные методы связи, такие как SMS или электронная почта.