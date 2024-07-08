Microsoft обеспечит своих сотрудников iPhone 15 бесплатно.

Microsoft потребовала от своих сотрудников в Китае отказаться от Android и перейти на iPhone в рамках инициативы по повышению безопасности.

Согласно внутренней документации, просочившейся в Bloomberg, с сентября Microsoft запретит сотрудникам в Китае использовать смартфоны Android. Это решение обусловлено опасениями по поводу безопасности, поскольку Google Play, магазин приложений для Android, недоступен в Китае.

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Вместо этого Microsoft обеспечит своих сотрудников iPhone 15 бесплатно. Это позволит им использовать фирменный софт Microsoft Authenticator и Identity Pass, который доступен только в App Store. Эти приложения необходимы для подтверждения личности и доступа к рабочим устройствам и приложениям.

Запрет на Android в Microsoft China призван укрепить безопасность корпоративной экосистемы. Отсутствие Google Play в Китае создает значительные риски безопасности, поскольку сотрудники могут загружать приложения из ненадежных источников. Использование iPhone гарантирует, что приложения и обновления поступают из единственного проверенного источника — App Store.

Переход на iPhone затронет большое количество сотрудников Microsoft в Китае, что сделает его одним из самых значительных случаев корпоративного отказа от Android. Это решение, вероятно, повлечет за собой пристальное внимание к стратегии безопасности Microsoft и ее влиянию на более широкий рынок смартфонов.