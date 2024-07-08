Ранние тесты Geekbench 6 показывают, что AMD готовит мощные процессоры, которые могут изменить баланс сил на рынке настольных компьютеров.

AMD Ryzen 9 9900X, представитель грядущего поколения процессоров Zen 5, показал феноменальные результаты в одноядерном тесте Geekbench 6, превзойдя даже лучшего представителя Intel.

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Ryzen 9 9900X, оснащенный 12 ядрами и 24 потоками, с легкостью обошел Intel Core i9-14900KS в одноядерной производительности, набрав впечатляющие 3401 балл против 3189 баллов у Intel. Это свидетельствует о значительном приросте производительности на одно ядро, что порадует геймеров и требовательных пользователей программного обеспечения.

В многоядерном тесте i9-14900K все еще сохраняет преимущество, набрав 21 890 баллов против 19 756 баллов у Ryzen 9 9900X. Однако ранние тесты показывают, что процессоры AMD Zen 5 демонстрируют заметный прирост производительности также и в многоядерных задачах.

Примечательно, что Ryzen 9 9900X имеет TDP всего 120 Вт, что значительно ниже, чем у его предшественников. Это означает, что процессор AMD обеспечивает высокую производительность без чрезмерного энергопотребления. Ожидается, что более доступные модели будут иметь еще более низкий TDP, что делает серию Ryzen 9000 привлекательным вариантом для широкого круга пользователей.

Ранние тесты Geekbench 6 показывают, что AMD готовит мощные процессоры, которые могут изменить баланс сил на рынке настольных компьютеров. Будущие обзоры и тесты более широкого спектра моделей дадут нам более полное представление о возможностях Ryzen 9000. Но одно уже ясно: грядущие процессоры AMD обещают беспрецедентную производительность и энергоэффективность.