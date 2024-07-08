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Эра зеленых аккумуляторов - США вкладывает 100 млн долларов в технологии без использования лития
"Нелитиевые" батареи имеют решающее значение для перехода к возобновляемым источникам энергии, поскольку они позволяют улавливать и сохранять солнечную и ветровую энергию для использования в периоды отсутствия солнечного света или ветра.

Американское министерство энергетики (DOE) делает смелый шаг к экологически устойчивой энергетике, объявляя об инвестициях в размере 100 миллионов долларов в проекты по разработке "зеленых" энергохранилищ без использования лития.

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В рамках этой инициативы DOE выпустило "уведомление о намерениях", призывающее к созданию демонстрационных проектов, исследующих альтернативные технологии хранения энергии с длительным временем разрядки и высокой энергоемкостью.

"Нелитиевые" батареи имеют решающее значение для перехода к возобновляемым источникам энергии. Поскольку они позволяют улавливать и сохранять солнечную и ветровую энергию для использования в периоды отсутствия солнечного света или ветра. Кроме того, эти технологии могут обеспечить резервное питание для электросетей в случае чрезвычайной ситуации.

DOE прогнозирует, что для достижения нулевых выбросов к 2050 году США потребуется еще 700-900 "зеленых" ГВт. Системы длительного хранения энергии (LDES) будут играть ключевую роль в создании этих резервов, обеспечивая стабильную работу энергосистемы.

Финансируемое Управлением по демонстрации экологически чистой энергии (OCED) это предложение нацелено на поддержку от 3 до 15 проектов, каждый из которых получит от 5 до 20 миллионов долларов. Предполагается, что частные инвесторы внесут равные суммы в каждый проект.

Гранты будут сосредоточены на доведении технологий до коммерческой готовности, проведении испытаний и развитии цепочек поставок. Приоритет будет отдаваться проектам, находящимся на грани коммерциализации.

"Нелитиевые" промышленные аккумуляторы, подходящие для резервного питания крупных объектов, уже существуют. Такие компании, как Unigrid, ZincFive и FDK, активно работают над разработкой надежных и экологически чистых альтернатив литиевым батареям.

#сша #энергетика
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