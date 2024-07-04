Nokia 105 (2024) оснащен 2-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 120 × 160 пикселей, обеспечивая четкое и читабельное изображение.

HMD Global представляет Nokia 105 (2024), новый кнопочный телефон, предлагающий надежную связь и длительный срок службы батареи по доступной цене.

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Nokia 105 (2024) оснащен 2-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 120 × 160 пикселей, обеспечивая четкое и читабельное изображение. Для хранения контактов, сообщений и медиа имеется 4 МБ оперативной памяти и 4 МБ встроенной памяти, которую можно расширить до 32 МБ с помощью карты памяти.

Несмотря на свои компактные размеры, Nokia 105 (2024) оснащен впечатляющей батареей емкостью 1000 мА*ч. По словам HMD Global, этого достаточно для 18 дней работы в режиме ожидания.

Телефон изготовлен из прочных материалов и имеет рейтинг защиты от влаги и пыли IP52, что гарантирует его долговечность даже в сложных условиях. Для подключения к компьютеру или зарядки используется разъем USB Type-C, а для прослушивания музыки или использования наушников имеется стандартный 3,5-мм аудиовход.

Nokia 105 (2024) будет доступен в трех стильных цветах: черном, фиолетовом и темно-синем, что позволяет пользователям подобрать телефон, соответствующий их вкусу.

Nokia 105 (2024) — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и экономичный кнопочный телефон с длительным сроком службы батареи. Его компактный размер, прочная конструкция и доступная цена делают его отличным вариантом для пожилых людей, детей или тех, кто просто ищет простой телефон для связи.